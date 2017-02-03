Когда бойцы относятся к врагу как к пыли, без капли уважения - это о многом говорит! Когда террористы разожгли в нашей стране войну, они тешили себя иллюзиями, что украинская армия - это такие себе мальчики в трусиках, которые бегают, как мишени в тире, и ничего не смогут им сделать...