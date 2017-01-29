Аваков: Я не награждаю негодяев
Глава МВД Арсен Аваков объявил свою позицию в отношении вручения наградного оружия. Он заявил, что, как министр внутренних дел, имеет право принимать решение о награждении гражданских и служащих Украине рядовых и офицеров - за особые заслуги...
29 января 2017 19:40
1110
Аваков: Я не награждаю негодяев
ЦРУ: ОУН не сотрудничала с нацистами, а УПА была одной из сильнейших армий сопротивления
ЦРУ: ОУН не сотрудничала с нацистами, а УПА была одной из сильнейших армий сопротивления
29 января 2017 21:11
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ВСУ заняли стратегически важный пост в районе Авдеевки
ВСУ заняли стратегически важный пост в районе Авдеевки
29 января 2017 20:02
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Переданные Россией данные о крушении MH17 расшифровать невозможно
Переданные Россией данные о крушении MH17 расшифровать невозможно
29 января 2017 18:23
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статьи
Юлия Светличная: Недавно европейцы считали, что на улицах Харькова танки, а теперь едут к нам на Лигу Европы
27 января 2017
696
Мы два года боролись, чтобы изменить этот пугающий образ. Результат – Харьковщину считают безопасной, здесь проходят международные спортивные события, к нам едут европейские делегации, а за ними – инвесторы. Но это – только начало процесса...
Юлия Светличная: Недавно европейцы считали, что на улицах Харькова танки, а теперь едут к нам на Лигу Европы
Этот поезд в огне
22 января 2017
Виталий ПОРТНИКОВ
3331
Россия хочет новой войны на Балканах и она организует эту войну...
Этот поезд в огне
Берегись автомобиля. Почему в коррупции в сервисных центрах МВД виноваты автошколы и как без взяток сдать на права
20 января 2017
1113
Руководитель Главного сервисного центра МВД Украины Владислав Криклий о сервисных центрах нового образца может говорить часами. Но когда разговор касается массовых поборов при сдаче экзаменов, отвечает односложно и старается перейти на другую тему.
Берегись автомобиля. Почему в коррупции в сервисных центрах МВД виноваты автошколы и как без взяток сдать на права
Синдром Збруча
19 января 2017
Клим ГЕОРГИЕВСКИЙ
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Пройдя долгий путь, наше государство все-таки добилось суверенитета и мирового признания, но единое государство появилось, а «синдром Збруча» остался.
Синдром Збруча
Глава Нацсовета по ТВ: Не столь важно, кто владеет каналом, важно быть честным перед зрителями
19 января 2017
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Юрий Артеменко о ситуации вокруг телеканала СТБ, лицензиях 1+1 и Вестей, разбирательствах со 112 каналом, запрете Дождя и звонках президента.
Глава Нацсовета по ТВ: Не столь важно, кто владеет каналом, важно быть честным перед зрителями
мнения
ПРО НАГРАДНОЕ ОРУЖИЕ, МИЛЛИОН ВЛАДЕЛЬЦЕВ ОГНЕСТРЕЛОВ И ПРАВО ВЛАДЕНИЯ НА БОЕВЫЕ ПИСТОЛЕТЫ
Арсен АВАКОВ
ПРО НАГРАДНОЕ ОРУЖИЕ, МИЛЛИОН ВЛАДЕЛЬЦЕВ ОГНЕСТРЕЛОВ И ПРАВО ВЛАДЕНИЯ НА БОЕВЫЕ ПИСТОЛЕТЫ341
"Добробати. Історія подвигу батальйонів, що врятували країну". Издание второе, расширенное и дополненное
Арсен АВАКОВ
"Добробати. Історія подвигу батальйонів, що врятували країну". Издание второе, расширенное и дополненное750
ЙО #2 + p/s по запитам журналістів
Арсен АВАКОВ
ЙО #2 + p/s по запитам журналістів1358
Нацполіція викрила злочинне угрупування – «монополіста» у сфері угонів авто в Україні
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Маленький фрагмент утра понедельника
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ВСУ заняли стратегически важный пост в районе Авдеевки
Ситуация в зоне АТО остается сложной, при этом в ходе боев в районе авдеевской промзоны украинскими подразделениями удалось занять стратегически важный пост, заявил министр обороны Украины Степан Полторак во время общения с ранеными военнослужащими во львовском военном госпитале...
Аваков: Я не награждаю негодяев
Аваков: Я не награждаю негодяев
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По состоянию на 18.00 29 января 2017 года, российско-оккупационные войска продолжают обстрелы наших позиций на всех направлениях...
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