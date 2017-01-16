Барак Обама в своей последней речи сказал о своей супруге так: "Ты не выбирала роль, которая тебе досталась, но ты сыграла ее с присущими тебе изяществом, твердостью, чувством стиля и чувством юмора. Ты сделала так, что Белый дом стал принадлежать всем. Ты стала примером для нового поколения людей. Я горжусь тобой, и вся страна тобой гордится".