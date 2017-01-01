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2016 год был сложным, но при этом Украина добилась и немалых побед в совершенно разных сферах деятельности – от космических разработок до спорта, от кинематографа до альтернативной энергетики...
1 января 2017 00:02
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Нам есть, чем гордиться! (видео)
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31 декабря 2016 18:01
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статьи
Непростий шлях реформи або ще раз про атестацію поліцейських
29 декабря 2016
416
Тема, яку я хочу висвітлювати в даній статті, є одною із топ тем в інформаційному просторі України за останній рік. Написано і сказано про це багато різного, але очевидно, що акценти розставлені далеко не всі і до цієї теми ми змушені повертатися неодноразово. Тим більше, що реформа в поліції далеко не завершена. Я би навіть сказав, що вона на початках.
Непростий шлях реформи або ще раз про атестацію поліцейських
Без #зрады и истерик: про Авакова и МВД, три года войны и реформы
21 декабря 2016
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Харьков, Одесса, Херсон, Николаев, Запорожье, Днепр – где бы вы были, если бы не они, не имевшие опыта работы в системе правоохранительных органов, безумно уставшие мужики с Майдана, которым пришлось возглавить МВД, принимать неслыханные решения, создавать невиданные добробаты, по кусочкам собирать полудохлую милицию и прикрывать растерянную армию?
Без #зрады и истерик: про Авакова и МВД, три года войны и реформы
Оксана ЗАБУЖКО: Потяг рушив до прірви
18 декабря 2016
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Українська громадськість, українське суспільство було несвідоме того, що про нас говорять за Західним "поребриком", якиий образ України в світі готується. Навіть моя австрійська видавчиня телефонувала з жахом: "Що, поясніть, у вас діється"...
Оксана ЗАБУЖКО: Потяг рушив до прірви
Сергей Чеботарь: Если бы не Аваков — у нас сейчас была бы совсем другая карта. На которой, под властью террористов были бы и Харьков, и Одесса
11 декабря 2016
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Когда мы пришли в Министерство внутренних дел, его не было. Это просто были развалины в прямом и переносном смысле...
Сергей Чеботарь: Если бы не Аваков — у нас сейчас была бы совсем другая карта. На которой, под властью террористов были бы и Харьков, и Одесса
CBC News: От кабинета Трюдо ожидают дебатов по обновленной миссии в Украине
9 декабря 2016
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Було відчутно, що попри симпатії до ОБСЄ, він не повністю довіряє її об`єктивності, зазначаючи, що ця організація часто підпадає під ймовірне залякування зі сторони Росіі...
CBC News: От кабинета Трюдо ожидают дебатов по обновленной миссии в Украине
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КОРПОРАЦІЯ MITSUBISHI ЗНИЗИЛА ВАРТІСТЬ АВТОМОБІЛІВ ДЛЯ НАЦПОЛІЦІЇ НА 14% ! - ЦЕ 101 ДОДАТКОВА МАШИНА!
Арсен АВАКОВ
КОРПОРАЦІЯ MITSUBISHI ЗНИЗИЛА ВАРТІСТЬ АВТОМОБІЛІВ ДЛЯ НАЦПОЛІЦІЇ НА 14% ! - ЦЕ 101 ДОДАТКОВА МАШИНА!800
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