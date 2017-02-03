ТОП-темы: Ситуация в Авдеевке
Национальная полиция Украины получила документальное подтверждение о предоставлении корпорацией Mitsubishi Motors скидки на автомобили Mitsubishi Outlander PHEV. Об этом сообщил глава МВД Арсен Аваков...
3 февраля 2017 21:12
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2 февраля 2017
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Авдеевский фронт остается самым напряженным из-за гуманитарных последствий. Спустя пять дней боев потери погибшими составляют около ста человек — мирных жителей и "людей с оружием"...
Юлия Светличная: Недавно европейцы считали, что на улицах Харькова танки, а теперь едут к нам на Лигу Европы
27 января 2017
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Мы два года боролись, чтобы изменить этот пугающий образ. Результат – Харьковщину считают безопасной, здесь проходят международные спортивные события, к нам едут европейские делегации, а за ними – инвесторы. Но это – только начало процесса...
22 января 2017
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Россия хочет новой войны на Балканах и она организует эту войну...
Берегись автомобиля. Почему в коррупции в сервисных центрах МВД виноваты автошколы и как без взяток сдать на права
20 января 2017
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Руководитель Главного сервисного центра МВД Украины Владислав Криклий о сервисных центрах нового образца может говорить часами. Но когда разговор касается массовых поборов при сдаче экзаменов, отвечает односложно и старается перейти на другую тему.
19 января 2017
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Пройдя долгий путь, наше государство все-таки добилось суверенитета и мирового признания, но единое государство появилось, а «синдром Збруча» остался.
3 февраля 2017больше новостей
Администрация президента Дональда Трампа полностью пересматривает политику США в отношении Кубы, рассказал пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер...
Национальная полиция Украины получила документальное подтверждение о предоставлении корпорацией Mitsubishi Motors скидки на автомобили Mitsubishi Outlander PHEV...
На смену спецгруппе полицейских, которая круглосуточно работала в Авдеевке, прибыл новый отряд. Сейчас сотрудники полиции обходят пострадавшие улицы, говорится в сообщении Нацполиции...
Генеральный штаб на своей странице в Facebook обнародовал хронологию эскалации конфликта в районе Авдеевки с 29 января по 3 февраля...
На запорожском автомобильном заводе перепрофилируются на выпуск грузовиков и автобусов, пишет Национальный промышленный портал...
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман получил более 100 тыс. грн в виде процентов от депозита в ПАО "Государственный ощадный банк", говорится в сообщении в Едином государственном реестре деклараций...
Компания Sony подвела итоги последнего финансового квартала и объявила о новом рекорде продаж свой консоли PS4...
Роскомнадзор не будет обязывать российских сотовых операторов работать в Крыму после обновления федеральной лицензии на связь стандарта 3G...
Следы табачного дыма на мебели, стенах и других поверхностях оказались связаны с задержками в развитии детей и появлением проблем с работой иммунитета, заявляют ученые в статье, опубликованной в журнале Scientific Reports...
Гастрофизика - новая наука. При помощи дизайна, нейробилогии и экспериментальной психологии она изучает, как от еды получать еще больше удовольствия...
Международная исследовательская группа выяснила причину загадочных вспышек смертельного детского заболевания, которые в течение последних 20 лет каждое лето происходили в индийском городе Музаффарпур...
Президент и основатель робототехнической компании Boston Dynamics Марк Райберт представил двуногого робота, передвигающегося на двух колесах, сохраняя равновесие...
Более 60 учеников старших классов и учителей харьковской школы №62 во главе с директором учебного заведения Александром Гряником поддержали флешбом 22 Pushup Challenge, - передает «Главное»...
В Украине 3 февраля вступил в силу мораторий на отстрел лосей. «С сегодняшнего дня охота на этих животных в течение 25 ближайших лет на территории Украины запрещена...
Когда бойцы относятся к врагу как к пыли, без капли уважения - это о многом говорит! Когда террористы разожгли в нашей стране войну, они тешили себя иллюзиями, что украинская армия - это такие себе мальчики в трусиках, которые бегают, как мишени в тире, и ничего не смогут им сделать...
Тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко считает, что Роман Зозуля стал заложнико политических интриг...
В ближайшие сутки, 4 февраля, над территорией Украины будут господствовать влажная и теплая воздушная масса, сообщает Укргидрометцентр...
Первой леди США не удалось отстоять свое честное имя. Поданный к газете Daily Mail еще в сентябре 2016 года иск Мелании Трамп отклонил Окружной суд штата Мэриленд...
Итоги открытого блиц-конкурса на лучший эскизный проект памятного знака на пл. Свободы подвели сегодня, 3 февраля, в Харькове...
Подведены итоги конкурса памятников на площади Свободы. Об этом на своей странице в соцсети написал директор горсовета Департамента по связям с общественностью Юрий Сидоренко...
Военный мобильный госпиталь под Авдеевкой работает в круглосуточном режиме. За неделю ожесточенных обстрелов здесь оказали помощь более 150 бойцам...
В Днепре медикам удалось спасти глаза британскому фотографу, раненому накануне в Авдеевке. Об этом сообщает ТСН...
2 февраля около 13:00 на улице Староверещаковской, 8 застрял на повороте грузовик DAF, в прицепе которого находилось более 20 тонн пива...
В Днепропетровской области 30-тонный грузовик с гречкой въехал в дом. Машина растрощила окна, стены и двери...