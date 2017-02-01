На цей час в місті Авдіївка Донецької області забезпечений мінімальний тиск та температуру теплоносія (до 50°) в системі теплопостачання міста, в квартирах підтримується температура повітря 15°...
1 февраля 2017 13:08
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Юлия Светличная: Недавно европейцы считали, что на улицах Харькова танки, а теперь едут к нам на Лигу Европы
27 января 2017
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Мы два года боролись, чтобы изменить этот пугающий образ. Результат – Харьковщину считают безопасной, здесь проходят международные спортивные события, к нам едут европейские делегации, а за ними – инвесторы. Но это – только начало процесса...
22 января 2017
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Россия хочет новой войны на Балканах и она организует эту войну...
Берегись автомобиля. Почему в коррупции в сервисных центрах МВД виноваты автошколы и как без взяток сдать на права
20 января 2017
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Руководитель Главного сервисного центра МВД Украины Владислав Криклий о сервисных центрах нового образца может говорить часами. Но когда разговор касается массовых поборов при сдаче экзаменов, отвечает односложно и старается перейти на другую тему.
19 января 2017
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Пройдя долгий путь, наше государство все-таки добилось суверенитета и мирового признания, но единое государство появилось, а «синдром Збруча» остался.
19 января 2017
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Юрий Артеменко о ситуации вокруг телеканала СТБ, лицензиях 1+1 и Вестей, разбирательствах со 112 каналом, запрете Дождя и звонках президента.
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Народный депутат из фракции "Блок Петра Порошено" Игорь Кононенко появился на публике после сообщений о его отравлении ртутью...
Народный депутат от фракции «Оппозиционный блок» Нестор Шуфрич в эфире российского телеканала «Россия 24» заявил, что украинская власть саботирует Минские договоренности и виновата в эскалации конфликта под Авдеевкой...
Правительство Германии решительно осудило возобновление боев на Востоке Украины. В Берлине "призывают обе стороны конфликта соблюдать договоренности о перемирии и прекратить провокации в отношении друг друга", - заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт...
Материалы уголовных дел по убийствам народных депутатов Евгения Щербаня и Вадима Гетьмана вывезены в Крым, сообщает ZN...
Cлавянская ТЭС может остановиться 5 февраля при блокировании поставок антрацита, сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации со ссылкой на заместителя ее главы Юрия Клименко...
Обязательное раскрытие чувствительной коммерческой информации, такой как стоимость природного газа в контрактах на закупку «голубого» топлива Национальным нефтегазовым холдингом «Нафтогаз Украины» у европейских поставщиков, ставит госхолдинг в невыгодное положение по сравнению с частными импортерами и может привести к росту цен на импортный газ и сужению круга поставщиков...
Компания Apple за последние три месяца 2016 года поставила на рынок больше смартфонов, чем неизменно лидировавшая последние годы Samsung...
Международный валютный фонд настаивает на включении в проект меморандума пункта о повышении пенсионного возраста в Украине...
Внутри окаменелой кости динозавра, жившего, как полагают, примерно 195 миллионов лет назад, были найдены древние протеины...
Скончался основатель компании Namco Масая Накамура, являющийся создателем культовой игры Pac-Man. Ему был 91 год, пишет Kotaku...
Бельгийцы Флоренс и Николас готовятся к погружению. Они находятся в одном из центров для дайвинга в Брюсселе, столице Бельгии...
Fiat 126p решили подарить Тому Хэнксу жители польского городка Бельско-Бяла. Идея возникла после того, как в ноябре актёр опубликовал в социальных сетях фотографию...
Президент Украины присвоил звание Героя Украины с вручением ордена «Золотая Звезда» капитану, заместителю командира механизированного батальона 72 ОМБр Андрею Кизилу (посмертно)...
Агент и корректировщик боевиков в Авдеевке. Работал давно и уверенно. Еще вчера вечером наводил "арту" на город...
Роспотребнадзор предложил штрафовать за хранение и перевозку товаров, запрещенных к ввозу в Россию. Соответствующий документ опубликован на портале нормативных правовых актов...
Государственное предприятие «Полиграфический комбинат« Украина »обнародовало новые версии программного обеспечения UAID Reader, предназначенного для считывания информации с бесконтактного электронного носителя паспорта гражданина Украины в форме карточки...
Россия не будет делегировать на Евровидение-2017 артистов из "черного списка", которые представляют угрозу национальной безопасности Украины...
Певец Лев Лещенко назвал Александра Панайотова главным кандидатом на участие в музыкальном конкурсе «Евровидение-2017» от России...
Пользователи узбекского сегмента соцсетей бурно обсуждают высказывания Рахматулло Сайфуддинова, имама мечети «Мирза Юсуф» в Юнусабадском районе Ташкента, обрушившегося с критикой на некоторых деятелей комического жанра эстрады и юмористов, сообщает AsiaTerra...
В ближайшие сутки на территории Украины ожидается снижение атмосферного давления, арктический воздух начнет медленно отходить в восточном направлении, а к крайнему западу страны приблизится более теплая воздушная масса с Центральной Европы...
Техника проработала менее суток после того была установлена в центре Екатеринбурга. Церемония открытия часов состоялась 30 января в присутствии губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева и главы администрации Екатеринбурга Александра Якоба, но спустя несколько часов перестала работать...
Сегодня в Запорожье, в результате спецоперации полиции, правоохранители изъяли 3 кг кокаина, полкило гашиша, опиум, амфитамин, тысяча таблеток «экстази», оружие, взрывчатку – всего на 20 миллионов гривен...
Главе отдела расследования компьютерных инцидентов «Лаборатории Касперского» Руслану Стоянову предъявлено обвинение в государственной измене...
Международный комитет Красного Креста поможет в идентификации погибших в зоне боевых действий в Донбассе, соответствующие договоренности были достигнуты в ходе встречи министра внутренних дел Украины Арсена Авакова и главы миссии МККК Алана Эшлимана в среду, сообщается на сайте МВД...