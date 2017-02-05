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Посол Украины в США назвал главное достижение в переговорах Порошенко и Трампа
Между Украиной и США установилось взаимное доверие. Так посол Украины в США Валерий Чалый прокомментировал телефонный разговор президента Украины Петра Порошенко и президента США Дональда Трампа на своей странице в Facebook...
5 февраля 2017 18:25
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Посол Украины в США назвал главное достижение в переговорах Порошенко и Трампа
На Харьковщине похоронили двух бойцов АТО (фото)
На Харьковщине похоронили двух бойцов АТО (фото)
5 февраля 2017 20:38
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В Луцке тысячи людей попрощались с мэром Романюком (фото)
В Луцке тысячи людей попрощались с мэром Романюком (фото)
5 февраля 2017 20:07
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На Харьковщине активисты заблокировали трассу Харьков-Киев, протестуя против действий областных властей
На Харьковщине активисты заблокировали трассу Харьков-Киев, протестуя против действий областных властей
5 февраля 2017 20:02
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статьи
Чем опасна Авдеевка
2 февраля 2017
Павел КАНЫГИН
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Авдеевский фронт остается самым напряженным из-за гуманитарных последствий. Спустя пять дней боев потери погибшими составляют около ста человек — мирных жителей и "людей с оружием"...
Чем опасна Авдеевка
Юлия Светличная: Недавно европейцы считали, что на улицах Харькова танки, а теперь едут к нам на Лигу Европы
27 января 2017
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Мы два года боролись, чтобы изменить этот пугающий образ. Результат – Харьковщину считают безопасной, здесь проходят международные спортивные события, к нам едут европейские делегации, а за ними – инвесторы. Но это – только начало процесса...
Юлия Светличная: Недавно европейцы считали, что на улицах Харькова танки, а теперь едут к нам на Лигу Европы
Этот поезд в огне
22 января 2017
Виталий ПОРТНИКОВ
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Россия хочет новой войны на Балканах и она организует эту войну...
Этот поезд в огне
Берегись автомобиля. Почему в коррупции в сервисных центрах МВД виноваты автошколы и как без взяток сдать на права
20 января 2017
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Руководитель Главного сервисного центра МВД Украины Владислав Криклий о сервисных центрах нового образца может говорить часами. Но когда разговор касается массовых поборов при сдаче экзаменов, отвечает односложно и старается перейти на другую тему.
Берегись автомобиля. Почему в коррупции в сервисных центрах МВД виноваты автошколы и как без взяток сдать на права
Синдром Збруча
19 января 2017
Клим ГЕОРГИЕВСКИЙ
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Пройдя долгий путь, наше государство все-таки добилось суверенитета и мирового признания, но единое государство появилось, а «синдром Збруча» остался.
Синдром Збруча
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Украина полностью переиграла Россию в ситуации с кризисом в Авдеевке
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