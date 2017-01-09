Тема, яку я хочу висвітлювати в даній статті, є одною із топ тем в інформаційному просторі України за останній рік. Написано і сказано про це багато різного, але очевидно, що акценти розставлені далеко не всі і до цієї теми ми змушені повертатися неодноразово. Тим більше, що реформа в поліції далеко не завершена. Я би навіть сказав, що вона на початках.