Парламентская ассамблея Совета Европы опубликовала полный текст резолюции по Украине. Резолюция опубликована на сайте ассамблеи. "Парламентская ассамблея приветствует амбициозную программу реформ, предложенную украинскими властями по удовлетворению требований, выдвигаемых украинским народом во время Революции достоинства...
26 января 2017 12:23
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26 января 2017 09:46
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22 января 2017
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Россия хочет новой войны на Балканах и она организует эту войну...
Берегись автомобиля. Почему в коррупции в сервисных центрах МВД виноваты автошколы и как без взяток сдать на права
20 января 2017
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Руководитель Главного сервисного центра МВД Украины Владислав Криклий о сервисных центрах нового образца может говорить часами. Но когда разговор касается массовых поборов при сдаче экзаменов, отвечает односложно и старается перейти на другую тему.
19 января 2017
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Пройдя долгий путь, наше государство все-таки добилось суверенитета и мирового признания, но единое государство появилось, а «синдром Збруча» остался.
19 января 2017
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Юрий Артеменко о ситуации вокруг телеканала СТБ, лицензиях 1+1 и Вестей, разбирательствах со 112 каналом, запрете Дождя и звонках президента.
16 января 2017
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Барак Обама в своей последней речи сказал о своей супруге так: "Ты не выбирала роль, которая тебе досталась, но ты сыграла ее с присущими тебе изяществом, твердостью, чувством стиля и чувством юмора. Ты сделала так, что Белый дом стал принадлежать всем. Ты стала примером для нового поколения людей. Я горжусь тобой, и вся страна тобой гордится".
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13:15
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Центр информационного противоборства (Новочеркасск) Центра территориальных войск (Новочеркасск) Южного ПО (Ростов-на-Дону) ВС РФ распространяет заявления об активизации боевых действий на Луганщине Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны...
В Нью-Дели в результате болезни на 68-м году жизни скончался посол России в Индии Александр Кадакин...
Председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский заявил, что Украине нужно готовиться к военному варианту возвращения оккупированных территорий Донбасса...
Отставка правительства Арсения Яценюка вызвала заметный сдвиг в балансе сил в украинской власти в пользу президента...
У основателя Microsoft Билла Гейтса, состояние которого на данный момент оценивается в 84,4 миллиарда долларов США, есть все основания стать первым в мире долларовым триллионером...
Чистая прибыль шведского производителя телекоммуникационного оборудования Ericsson по итогам 2016 года составила 1,895 миллиарда шведских крон (около 214,3 миллиона долларов), сократившись за год в 7,2 раза...
Украинские военные не получают современные танки «Оплот», бронемашины «Дозор-Б» и другую новейшую технику из-за недофинансирования...
Об этом заявил президент страны Энрике Пенья Ньето, передает 112 со ссылкой на издание Televisa...
Станция Juno сделала снимок Малого красного пятна — третьего по величине крупного вихря на Юпитере...
Жители индийского города Карели стали свидетелями необычной дружбы между обезьяной и собакой. Макака подобрала брошенного на улице щенка и начала относиться к нему как к собственному детенышу...
Это кафе в тайваньском городе Хуаляне с утра до вечера оглашает цыплячий писк. Четыре жёлтеньких птенчика живут здесь на декоративном газоне, проложенном вдоль окон...
Необычное облако появилось на днях на небосклоне Южной Калифорнии. Его заметили пилоты самолётов, которые летели через него, оставляя в небе своеобразную «дыру»...
В США резко выросли продажи романа «1984» британского писателя Джорджа Оруэлла. Список бестселлеров, в котором книга занимает первое место, приводится на сайте Amazon...
Глава Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак призвал отказаться от голословных обвинений в адрес российских спортсменов в применении запрещенных препаратов...
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что князь Владимир является общим национальным героем России и Украины...
В среду российский парламент принял поправку к закону, которая декриминализирует насилие в семье, сообщает Юлиан Рёпке читателям Bild...
Газета The Wall Street Journal назвала самые кассовые «оскаровские» фильмы в истории. Речь идет о картинах, выигравших премию американской академии кинематографических искусств и наук в номинации «Лучший фильм»...
Голливудская актриса Скарлетт Йоханссон ("Мстители") и французский журналист Роман Дориак разводятся после двух лет брака...
28 та 29 січня 2017 року у Харкові відбудеться Вікімарафон в рамках Вікімарафону-2017 до 13 річчя української Вікіпедії, під час якого досвідчені редактори Вікіпедії допоможуть усім охочим створити першу в своєму житті статтю в українській Вікіпедії...
Крупное харьковское издательство издаст дневник одного из лидеров нацистской Германии Йозефа Геббельса...
В Днепре неизвестные расстреляли автомобиль охранной фирмы, один человек убит, еще двое ранены. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области...
Спасатели обнаружили тела всех, кто до сих пор считался пропавшими без вести при сходе лавины на горный отель Rigopiano в Италии...
Все заключенные, которые тайно содержались в тюрьме Службы безопасности Украины в Харкове, были освобождены...
Предсмертную записку нашли возле тела повешенного на территории Житомирского военного института им. Королева военнослужащего...