Президент Петр Порошенко поручил Министерству иностранных дел передать иск в Международный суд ООН в Гааге о нарушении Россией Конвенции ООН по противодействию финансирования терроризма и Конвенции по ликвидации всех форм расовой дискриминации...
16 января 2017 15:08
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16 января 2017
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Барак Обама в своей последней речи сказал о своей супруге так: "Ты не выбирала роль, которая тебе досталась, но ты сыграла ее с присущими тебе изяществом, твердостью, чувством стиля и чувством юмора. Ты сделала так, что Белый дом стал принадлежать всем. Ты стала примером для нового поколения людей. Я горжусь тобой, и вся страна тобой гордится".
16 января 2017
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В связи с очевидной некорректностью "списков Савченко" (что легко было в первые же сутки обнаружено журналистами независимых СМИ) сразу возникает вопрос: а где есть правильные и выверенные?..
12 января 2017
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О втором сроке Порошенко, статье Пинчука, популизме Саакашвили, роли Медведчука, "беглом человеке" Онищенко и отношениях с олигархами. А также о "Приватбанке", электронных декларациях, повышении зарплат и гостиничном номере, в котором живет глава Администрации Президента...
9 января 2017
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Нам, в отличие от вас, никогда не нужно было чужого. У нас одно желание – чтобы вы наконец отстали от нас…
29 декабря 2016
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Тема, яку я хочу висвітлювати в даній статті, є одною із топ тем в інформаційному просторі України за останній рік. Написано і сказано про це багато різного, але очевидно, що акценти розставлені далеко не всі і до цієї теми ми змушені повертатися неодноразово. Тим більше, що реформа в поліції далеко не завершена. Я би навіть сказав, що вона на початках.
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Президент Сербии Томислав Николич пригрозил направить войска в Косово в случае возникновения угрозы жизни и безопасности сербскому населению, передает 9 канал со ссылкой на телерадиокомпанию РТС...
В понедельник, 16 января, 300 морских пехотинцев из США прибыли в Норвегию, сообщает НВ со ссылкой на Reuters...
Делегация Вооруженных Сил Украины во главе с начальником Генерального штаба - главнокомандующим ВСУ Виктором Муженко 16 января начала визит в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе, пишет liga...
Элла Либанова, директор Института демографии и социальных исследований имени М.В. Птухи НАН Украины, академик НАН Украины рассказала «ХН» о том, почему нет различий между востоком и западом, о становлении украинской нации и градусе разочарования общества...
Как сообщили в Главном управлении фискальной службы региона, жители Харьковщины в течение 2016 уплатили в государственный бюджет 585, 9 млн...
Минувший год для Украины ознаменовался тем, что наконец-то переломлена тенденция падения экономики. По итогам 2016 года зафиксирован пусть небольшой, но рост внутреннего валового продукта в размере 1,5%...
Национальный банк Украины на аукционе по продаже валюты в понедельник установил курс отсечения 27,7 грн/$1, а средневзвешенный курс составил 27,718 грн/$1, говорится в сообщении НБУ...
Урожай зерновых в Украине в 2016 году стал рекордным за период независимости – 66 млн тонн (в зачетном весе) и превысил показатель 2015 года на 5,9 млн тонн...
Наймолодшій в Україні доктору наук, старшому науковому співробітнику в Інституті молекулярної біології та генетики в Києві Ользі Броварець пророкують Нобелівську премію...
Уфологи вновь увлеклись рассматриванием фотографий Марса, переданных на Землю ровером Curiosity и опубликованных американским космическим агентством NASA...
Мужская половина человечества в психологическом и эмоциональном плане взрослеет в гораздо более позднем возрасте, нежели женщины, выяснили британские исследователи...
На канале Curious Droid видеохостинга YouTube появился ролик, на котором рассказывается о том, каким образом американским пилотируемым кораблям миссии Apollo удалось пройти через радиационный пояс Земли (пояс Ван Аллена)...
В понедельник, 16 января, в городе Диярбакыр на юго-востоке Турции произошел взрыв, в результате которого по меньшей мере один человек погиб, четверо человек были ранены Об этом сообщает espreso...
"Недавняя новость о том, что под Киевом снова были обнаружены “потерявшиеся” отходы из Львова, напомнила мне о событиях полугодичной давности и стала основой для этой публикации", - пишет журналист, общественный деятель и политический эксперт Михаил Кириленко в Facebook...
В базовом лагере 3 бригады оперативного назначения Национальной гвардии Украины бойцов поздравили дети из семьи Игоря Падалко...
На магистралях и улицах Харькова сегодня убирают снег 109 единиц спецтехники. По информации КП «Дорремстрой», ночью будут работать 73 машины...
16 января меломаны отмечают Всемирный день "Битлз". В этот день в 1957 году в Ливерпуле состоялось открытие клуба Cavern, где в свое время дебютировала легендарная группа...
Телеканал СТБ извинился за показ в эфире программы "Битва экстрасенсов" производства ТНТ (Россия), в которой принимал участие военный РФ, который "служил в Украине"...
Украинские девушки, а впоследствии жены, многих мужчин вдохновили на подвиг. В этот раз украинка из Херсона, Наташа Хьюмессе, попросила своего мужа чаще фотографировать их маленьких сыновей, чтобы запечатлеть прекрасные дни их детства на камеру...
30 декабря фермер Джей Лавери выложил в Facebook видео, на котором танцевал во время уборки на ферме...
На Сумщине военный пытался продать большое количество краденых боеприпасов. У него нашли 6 гранат и более тысячи патронов...
За сутки бойцам Службы спасения шесть раз пришлось помогать водителям автомобилей, попавшим в снежные заносы...
В Сети было обнародовано видео, в котором показано, как дрон атаковал семью во время съемки. Инцидент произошел, когда семья делала рождественское видео...
Харьковские патрульные задержали двух мужчин, которые в субботу, 14 января, похитили женщину, собираясь обменять ее на автомобиль...