ТОП-темы: Катастрофа Ту-154 в России
2016 год был сложным, но при этом Украина добилась и немалых побед в совершенно разных сферах деятельности – от космических разработок до спорта, от кинематографа до альтернативной энергетики...
1 января 2017 00:02
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1 января 2017 10:05
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29 декабря 2016
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Тема, яку я хочу висвітлювати в даній статті, є одною із топ тем в інформаційному просторі України за останній рік. Написано і сказано про це багато різного, але очевидно, що акценти розставлені далеко не всі і до цієї теми ми змушені повертатися неодноразово. Тим більше, що реформа в поліції далеко не завершена. Я би навіть сказав, що вона на початках.
21 декабря 2016
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Харьков, Одесса, Херсон, Николаев, Запорожье, Днепр – где бы вы были, если бы не они, не имевшие опыта работы в системе правоохранительных органов, безумно уставшие мужики с Майдана, которым пришлось возглавить МВД, принимать неслыханные решения, создавать невиданные добробаты, по кусочкам собирать полудохлую милицию и прикрывать растерянную армию?
18 декабря 2016
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Українська громадськість, українське суспільство було несвідоме того, що про нас говорять за Західним "поребриком", якиий образ України в світі готується. Навіть моя австрійська видавчиня телефонувала з жахом: "Що, поясніть, у вас діється"...
Сергей Чеботарь: Если бы не Аваков — у нас сейчас была бы совсем другая карта. На которой, под властью террористов были бы и Харьков, и Одесса
11 декабря 2016
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Когда мы пришли в Министерство внутренних дел, его не было. Это просто были развалины в прямом и переносном смысле...
9 декабря 2016
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Було відчутно, що попри симпатії до ОБСЄ, він не повністю довіряє її об`єктивності, зазначаючи, що ця організація часто підпадає під ймовірне залякування зі сторони Росіі...
Сегодня
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31 декабря 2016больше новостей
Американский сенатор-республиканец Джон Маккейн заявил, что в 2017 году оккупированные украинские территории будут освобождены от захватчиков...
Несмотря на договоренность в Минске о полном прекращении огня на время новогодних праздников, обстрелы со стороны сепаратистов не прекращаются, украинские военные иногда вынуждены реагировать на вооруженные провокации...
В субботу, 31 декабря, Совет Безопасности ООН поддержал предложенную Россией резолюцию в поддержку соглашения о прекращении огня в Сирии...
В поселке Ольгинка Волновахского района сотрудниками полиции был задержан боевик батальона "Сварожичи", который входит в состав незаконного вооруженного формирования "Оплот"...
Об этом сообщил советник президента Украины Юрий Бирюков. «Про подарки к Новому году. С завтрашнего дня доплата за участие в АТО увеличивается...
Уличен в получении взятки в размере 350 тыс. грн. армейский подполковник - начальник отдела одного из территориальных управлений Минобороны Украины...
Термінове пробудження зі "сплячки". У Рівненському обласному центрі надання адміністративних послуг - черги підприємців, які поспіхом, аби встигнути до Нового Року, намагаються позбутися статусу "фізична особа підприємець"...
Несмотря на прогнозы, 2016 год стал не лучшим для сферы ювелирных изделий. Сезон выставок начался в январе в Токио на фоне ярких ожиданий...
В анонимных опросах люди готовы признаться в том, что никогда бы не сказали на публике. Например, что слышат "потусторонние" голоса...
Этот моторикша – новый вид такси во втором по размеру шведском городе, Гётеборге. Благодаря своим габаритам жёлтые машинки очень юркие...
Автопилот Тесла предугадал аварию и сообщил об этом за несколько секунд до нее. Водитель из Нидерландов под ником Ханс Ноордси выложил в Twitter видео, на котором видно, как все происходило...
Упряжка ездовых собак рассекает морозные просторы Монголии. Такая забава в этой восточноазиатской стране всё более популярна...
Дорогі українці! Не лише діти, а кожен з нас, незалежно від віку, вірить у диво. Особливо в цей святковий час, який починається ще зі Святого Миколая та завершується аж Водохрещем...
2016 год был сложным, но при этом Украина добилась и немалых побед в совершенно разных сферах деятельности – от космических разработок до спорта, от кинематографа до альтернативной энергетики...
Проблемы с приемом телесигнала могут возникнуть в Зельвенском, Дятловском и Ивацевичском районах из-за плохой погоды, сообщили в пресс-службе Министерства связи и информатизации Беларуси...
История семиклассника, который спас двух девочек, тронула всю страну. Он не стал ждать спасателей и бросился на помощь...
Військові музиканти провели флешмоби по всім містам України, даруючи громаді музичні вистави. Чудові композиції на святкову новорічну тематику та відомі твори лунали на залізничних вокзалах, головних площах, парках відпочинку та в знакових місцях міст...
Мода на елочные украшения тоже существует и полностью соответствует историческому моменту. Корреспонденты ТСН попыталась исследовать, как украшают елки в обычных семьях...
13 и 14 января в Харькове пройдет «Вертеп-фест 2017». Об этом сообщает 2day.kh.ua Почти полсотни коллективов из 18 областей Украины за два дня дадут сотни вертепных представлений...
В Лос-Анджелесе на 75-м году жизни умерла звезда телесериала "Санта-Барбара" Барбара Тарбак...
Криминальная полиция Донецкой области задержала танкиста так называемой "ДНР" в селе Польное Волновахского района...
В Стамбуле в новогоднюю ночь неизвестный открыл стрельбу по посетителям ночного клуба Reina, в результате чего погибли по меньшей мере 35 человек...
Среди погибших в авиакатастрофе российского военного самолета Ту-154 была уроженка Украины 34-летняя Надежда Игнатьева...
Венеция периодически страдает не только от "высокой воды". Иногда случается и обратное: в эти дни туристы смогли увидеть необычную "высохшую" Венецию из-за сильного отлива, обнажившего дно внутренних городских каналов, превратившихся в грязные улицы, на которых одиноко стоят лодки...