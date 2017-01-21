СБУ припинила організований з території РФ замах на життя державного діяча – одного з народних депутатів України, повідомляє Главное з посиланням на прес-центр СБУ. Безпосереднім організатором замаху був уродженець РФ, колишній мешканець Харківської області...
21 января 2017 15:05
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Берегись автомобиля. Почему в коррупции в сервисных центрах МВД виноваты автошколы и как без взяток сдать на права
20 января 2017
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Руководитель Главного сервисного центра МВД Украины Владислав Криклий о сервисных центрах нового образца может говорить часами. Но когда разговор касается массовых поборов при сдаче экзаменов, отвечает односложно и старается перейти на другую тему.
19 января 2017
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Пройдя долгий путь, наше государство все-таки добилось суверенитета и мирового признания, но единое государство появилось, а «синдром Збруча» остался.
19 января 2017
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Юрий Артеменко о ситуации вокруг телеканала СТБ, лицензиях 1+1 и Вестей, разбирательствах со 112 каналом, запрете Дождя и звонках президента.
16 января 2017
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Барак Обама в своей последней речи сказал о своей супруге так: "Ты не выбирала роль, которая тебе досталась, но ты сыграла ее с присущими тебе изяществом, твердостью, чувством стиля и чувством юмора. Ты сделала так, что Белый дом стал принадлежать всем. Ты стала примером для нового поколения людей. Я горжусь тобой, и вся страна тобой гордится".
16 января 2017
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В связи с очевидной некорректностью "списков Савченко" (что легко было в первые же сутки обнаружено журналистами независимых СМИ) сразу возникает вопрос: а где есть правильные и выверенные?..
21 января 2017
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В Польшу прибыли первые единицы американских высокоточных крылатых ракет Jassm Extended Range класса "воздух-земля", сообщил вице-министр обороны Польши Бартош Ковнацкий...
Администрация президента Дональда Трампа, вступившего в должность 20 января, объявила о широкомасштабной стратегии стимулирования добычи энергоресурсов в стране...
Известная американская певица Нэнси Синатра, дочь легендарного Фрэнка Синатры, прокомментировала журналистам факт, что первый танец президентской четы Трамп состоялся под песню Синатры "My Way" во время бала после инаугурации...
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сомневается в возможности проведения встречи между президентом США Дональдом Трампом и президентом России Владимиром Путиным в скором времени...
Авиакомпания Boeing на своей странице в Twitter решила похвастаться своим сверхгабаритным транспортным самолетом Boeing Dreamlifter...
В пятницу, 20 января, в Индонезии возле города Тангеранг в Яванском море успешно протестировали бронетранспортеры БТР-4М, которые были произведены в Украине, сообщает Главное со ссылкой на Defense blog...
Компания Hyperloop One разработала план-схему организации движения пока еще фантастического поезда на магнитной подушке, который включает украинские города Киев, Днепр, Харьков, Донецк, Одессу и Кривой Рог...
КП "Харьковские тепловые сети" (ХТС) сообщили о возможном прекращении или частичном ограничении предоставления услуг по отоплению и снабжению горячей водой со вторника, 24 января...
Украинский тренер Борис Дороженко стал настоящей звездой в США, сыграв ключевую роль в становлении восходящей звезды мирового хоккея Остона Мэттьюса...
Компания Lockheed Martin занята разработкой широкоугольной оптико-механической установки (WOMA) для телескопа WFIRST, задачей которого будет "охота за темной энергией" — таинственной силой, заставляющей нашу вселенную расширяться; запуск телескопа запланирован на середину 2020-х годов, сообщает sundaynews со ссылкой на Lockheed Martin...
В процессе проведения лабораторных исследований врачи обнаружили новый вид аллергии. Следует заметить, что инициаторами комплексных испытаний оказались сотрудники из клинического центра, расположенного в Соединенных Штатах Америки...
Во время съемки передачи Spy in the Wild операторы телеканала BBC сняли уникальные кадры, на которых можно увидеть, как дикая самка орангутана пользуется одноручной пилой, чтобы распилить ветку...
Сьогодні до главку завітали діти з Маріупольської школи-інтернату №2, які нещодавно повернулися з Києва після зустрічі з Прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом та міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим...
Стэнфордский университет объявил о специальной программе для украинцев под названием Ukrainian Emerging Leaders Program, сообщает Радио Свобода...
У Києві у Володимирському соборі пройшла поминальна служба за загиблими оборонцями Донецького аеропорту та усіма українськими військовими, які загинули з початку військового конфлікту на сході України...
Оборонець Донецького аеропорту Ігор Брановицький загинув 21 січня 2015 року і тепер цього дня поминають загиблих «кіборгів»...
Музыкальный продюсер Константин Меладзе вместе с командой Национального отбора «Евровидение-2017» провел жеребьевку и определил порядок выступлений полуфиналистов в конкурсе, сообщает Главное со ссылкой на сайт отбора...
Путевку на "Евровидение-2017" от Беларуси выиграла группа NAVIBAND, сообщает Главное со ссылкой на БЕЛТА...
В ближайшие сутки с северо-запада Европы в Украину переместится порция влажного и более теплого воздуха, погоду большей части территории будут определять атмосферные фронты, сообщает в пятницу Укргидрометцентр...
Музеи аннексированного Крыма, которые ведут борьбу за обладание коллекцией экспонатов «скифское золото» и уже подали апелляцию на решение Амстердамского суда, перерегистрировались по российскому законодательству...
Сьогодні, 21 січня, у м. Маріуполь сталася дорожньо-транспортна пригода за участю двох військовослужбовців ЗС України...
Боевики в течение дня 21 раз обстреляли позиции украинских военных на Донбассе, сообщает по состоянию на 18...
"Яичная" авария произошла в Киеве на Броварском проспекте. Водитель пытался развернуться на двойной сплошной полосе, что и стало причиной аварии...
СБУ припинила організований з території РФ замах на життя державного діяча – одного з народних депутатів України, повідомляє Главное з посиланням на прес-центр СБУ...