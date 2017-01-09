Матч 1/16 Лиги Европы «Шахтёр» — «Сельта» состоится 23 февраля на харьковском стадионе «Металлист». «Решение принято. Окончательно. Лига Европы. Футбол...
9 января 2017 16:45
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9 января 2017
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Нам, в отличие от вас, никогда не нужно было чужого. У нас одно желание – чтобы вы наконец отстали от нас…
29 декабря 2016
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Тема, яку я хочу висвітлювати в даній статті, є одною із топ тем в інформаційному просторі України за останній рік. Написано і сказано про це багато різного, але очевидно, що акценти розставлені далеко не всі і до цієї теми ми змушені повертатися неодноразово. Тим більше, що реформа в поліції далеко не завершена. Я би навіть сказав, що вона на початках.
21 декабря 2016
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Харьков, Одесса, Херсон, Николаев, Запорожье, Днепр – где бы вы были, если бы не они, не имевшие опыта работы в системе правоохранительных органов, безумно уставшие мужики с Майдана, которым пришлось возглавить МВД, принимать неслыханные решения, создавать невиданные добробаты, по кусочкам собирать полудохлую милицию и прикрывать растерянную армию?
18 декабря 2016
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Українська громадськість, українське суспільство було несвідоме того, що про нас говорять за Західним "поребриком", якиий образ України в світі готується. Навіть моя австрійська видавчиня телефонувала з жахом: "Що, поясніть, у вас діється"...
Сергей Чеботарь: Если бы не Аваков — у нас сейчас была бы совсем другая карта. На которой, под властью террористов были бы и Харьков, и Одесса
11 декабря 2016
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Когда мы пришли в Министерство внутренних дел, его не было. Это просто были развалины в прямом и переносном смысле...
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Избранный президент США Дональд Трамп назвал имя человека, который будет старшим советником главы государства, им оказался его зять — Джаред Кушнер, сообщает NBC со ссылкой на высокопоставленного чиновника...
Боевики террористической группировки "ДНР" сняли к новогодним праздникам абсурдное видео под названием "Спасенный Рождество", в котором террористы с оружием в руках и в маскхалатах с заячьими ушами отражают воображаемую диверсию украинского военного, которого они называют Серым Волком...
Российские оккупационные войска на Донбассе по состоянию на 18.00 совершили 27 обстрелов позиций украинских военных...
Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ о безвизовом въезде в страну на срок не более пяти суток для граждан 80 государств, включая весь Евросоюз и США...
В Україні збільшилась кількість новобудов, що зведені незаконно
К управлению украинской газотранспортной системой необходимо срочно привлечь иностранного партнера - для того, чтобы вообще сохранить транзит газа после 2019 года...
В результате резкого похолодания на значительной части территории Украины компания «Укртрансгаз» отобрала из подземных хранилищ газа (ПХГ) около 175 миллионов кубометров топлива...
Немецкий компания Mercedes-Benz продала в 2016 году 2,08 миллионов автомобилей. Об этом сообщается на сайте автоконцерна Daimler...
Нусрет Гёкче, повар из Турции, готовит прекрасно — причем во всем смыслах этого слова. Мало кто в мире пробовал его блюда, однако каждый имеет возможность восхититься самим процессом приготовления...
Команда по плаванию Технологического института Джорджии решила устроить тренировку в снегу. Заплыв, в котором они должны были участвовать отменили из-за плохой погоды и студенты решили "поплавать" возле отеля...
Житель Вьетнама 54-летний Ма Ван Нхат попал в автокатастрофу. Для проведения необходимых обследований и оказания медицинской помощи его доставили в больницу...
Международное научное сообщество на ежегодном конгрессе Европейской коллегии нейропсихофармакологии в Амстердаме признало, что в мире не существует средства, позволяющего стопроцентно победить тяжелое похмелье, по-научному – вейсалгию...
В первый рабочий день после новогодних каникул стало известно о двух инициативах, призванных ограничить права российских курильщиков...
Более 20 молодых людей, проходивших обучение на подготовительных курсах в Белорусском государственном экономическом университете (БГЭУ), пропали, сообщили агентству "Интерфакс-Запад" в пресс-службе вуза...
Организация объединённых наций официально сменила статус Эстонии, Латвии и Литвы. Теперь эти государства находятся в северной, а не в восточной части Европы...
Бывший президент Ирана Али Акбар Хашеми Рафсанджани, который был одним из ведущих политиков страны в 1980-1990-е годы, скончался в возрасте 82 лет...
В Украине во вторник, 10 января, погоду большей части страны будет определять поле пониженного атмосферного давления, холодная и влажная воздушная масса, сообщает Укргидрометцентр...
Древняя секвойя под названием "Первая хижина" (Pioneer Cabin), которая росла в парке "Калаверас" в Калифорнии, была повалена ураганом, сообщает LA Times...
На "Евровидение-2017" от РФ, возможно, поедет певец, мечтавший представлять Украину на конкурсе 2009 года
Российский Первый канал пока не называет имя артиста, который представит Россию на музыкальном конкурсе "Евровидение" в 2017 году в Киеве, несмотря на появившуюся в прессе информацию...
В ближайшие сутки, 9 января, погоду в Украине будет определять влажный преимущественно холодный воздух, сообщает Укргидрометцентр...
Российский консул в Афинах был найден мертвым в своей квартире, сообщает греческое издание «Прото тема»...
В Харькове 27 декабря 2016 года случилось дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли родной брат и 8-месячная племянница украинского писателя Артема Полежаки...
Сотрудники полиции задержали в Харькове неизвестных, стрелявших в прохожих из окна. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Харькова...
В Одесской области от переохлаждения погиб служащий Измаильского погранотряда, попавший в снежную бурю, об этом сообщил глава Килийского районного совета Павел Бойченко на своей странице в Facebook...