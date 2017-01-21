СБУ уберегла жизнь народному депутату (+аудио, видео)
СБУ припинила організований з території РФ замах на життя державного діяча – одного з народних депутатів України, повідомляє Главное з посиланням на прес-центр СБУ. Безпосереднім організатором замаху був уродженець РФ, колишній мешканець Харківської області...
21 января 2017 15:05
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СБУ уберегла жизнь народному депутату (+аудио, видео)
Из Харькова стартовал тур спектакля-реквиема "Война без срока..."
Из Харькова стартовал тур спектакля-реквиема "Война без срока..."
21 января 2017 16:55
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В ХНУВД отметили День Соборности Украины
В ХНУВД отметили День Соборности Украины
21 января 2017 14:04
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Дипломат сообщил подробности о подготовке встречи Порошенко с Трампом
Дипломат сообщил подробности о подготовке встречи Порошенко с Трампом
21 января 2017 13:55
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статьи
Берегись автомобиля. Почему в коррупции в сервисных центрах МВД виноваты автошколы и как без взяток сдать на права
20 января 2017
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Руководитель Главного сервисного центра МВД Украины Владислав Криклий о сервисных центрах нового образца может говорить часами. Но когда разговор касается массовых поборов при сдаче экзаменов, отвечает односложно и старается перейти на другую тему.
Берегись автомобиля. Почему в коррупции в сервисных центрах МВД виноваты автошколы и как без взяток сдать на права
Синдром Збруча
19 января 2017
Клим ГЕОРГИЕВСКИЙ
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Пройдя долгий путь, наше государство все-таки добилось суверенитета и мирового признания, но единое государство появилось, а «синдром Збруча» остался.
Синдром Збруча
Глава Нацсовета по ТВ: Не столь важно, кто владеет каналом, важно быть честным перед зрителями
19 января 2017
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Юрий Артеменко о ситуации вокруг телеканала СТБ, лицензиях 1+1 и Вестей, разбирательствах со 112 каналом, запрете Дождя и звонках президента.
Глава Нацсовета по ТВ: Не столь важно, кто владеет каналом, важно быть честным перед зрителями
Девушка с Саус-Сайда
16 января 2017
Константин БЕНЮМОВ
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Барак Обама в своей последней речи сказал о своей супруге так: "Ты не выбирала роль, которая тебе досталась, но ты сыграла ее с присущими тебе изяществом, твердостью, чувством стиля и чувством юмора. Ты сделала так, что Белый дом стал принадлежать всем. Ты стала примером для нового поколения людей. Я горжусь тобой, и вся страна тобой гордится".
Девушка с Саус-Сайда
На свет
16 января 2017
Валентина САМАР
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В связи с очевидной некорректностью "списков Савченко" (что легко было в первые же сутки обнаружено журналистами независимых СМИ) сразу возникает вопрос: а где есть правильные и выверенные?..
На свет
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