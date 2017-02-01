МВД: ситуация в Авдеевке сложная, но контролируемая (фото, видео)
На цей час в місті Авдіївка Донецької області забезпечений мінімальний тиск та температуру теплоносія (до 50°) в системі теплопостачання міста, в квартирах підтримується температура повітря 15°...
1 февраля 2017 13:08
819
МВД: ситуация в Авдеевке сложная, но контролируемая (фото, видео)
Андрей Цаплиенко: Я был в шоке, увидев флаг Украины у него на стене
Андрей Цаплиенко: Я был в шоке, увидев флаг Украины у него на стене
1 февраля 2017 20:15
1447
Полиция разгромила запорожский наркокартель
Полиция разгромила запорожский наркокартель
1 февраля 2017 19:32
457
Западу придется вспомнить про Украину. Тема дня
Западу придется вспомнить про Украину. Тема дня
1 февраля 2017 19:03
719
статьи
Юлия Светличная: Недавно европейцы считали, что на улицах Харькова танки, а теперь едут к нам на Лигу Европы
27 января 2017
873
Мы два года боролись, чтобы изменить этот пугающий образ. Результат – Харьковщину считают безопасной, здесь проходят международные спортивные события, к нам едут европейские делегации, а за ними – инвесторы. Но это – только начало процесса...
Юлия Светличная: Недавно европейцы считали, что на улицах Харькова танки, а теперь едут к нам на Лигу Европы
Этот поезд в огне
22 января 2017
Виталий ПОРТНИКОВ
3563
Россия хочет новой войны на Балканах и она организует эту войну...
Этот поезд в огне
Берегись автомобиля. Почему в коррупции в сервисных центрах МВД виноваты автошколы и как без взяток сдать на права
20 января 2017
1243
Руководитель Главного сервисного центра МВД Украины Владислав Криклий о сервисных центрах нового образца может говорить часами. Но когда разговор касается массовых поборов при сдаче экзаменов, отвечает односложно и старается перейти на другую тему.
Берегись автомобиля. Почему в коррупции в сервисных центрах МВД виноваты автошколы и как без взяток сдать на права
Синдром Збруча
19 января 2017
Клим ГЕОРГИЕВСКИЙ
1107
Пройдя долгий путь, наше государство все-таки добилось суверенитета и мирового признания, но единое государство появилось, а «синдром Збруча» остался.
Синдром Збруча
Глава Нацсовета по ТВ: Не столь важно, кто владеет каналом, важно быть честным перед зрителями
19 января 2017
966
Юрий Артеменко о ситуации вокруг телеканала СТБ, лицензиях 1+1 и Вестей, разбирательствах со 112 каналом, запрете Дождя и звонках президента.
Глава Нацсовета по ТВ: Не столь важно, кто владеет каналом, важно быть честным перед зрителями
мнения
До працівників ДСНС у Авдіївці долучилась місія міжнародного комітету Червоного хреста
Арсен АВАКОВ
До працівників ДСНС у Авдіївці долучилась місія міжнародного комітету Червоного хреста139
Кожен на своєму місці…
Ірина ЄФРЕМОВА
Кожен на своєму місці…320
Изгнавшие себя
Александр КИРШ
Изгнавшие себя580
Десна. Наши дни
Сергей СЕРГЕЕВИЧ
Десна. Наши дни806
Увага! Вже завтра Довідки про несудимість видаватимуть усі сервісні центри МВС. Просто та зручно!
Арсен АВАКОВ
Увага! Вже завтра Довідки про несудимість видаватимуть усі сервісні центри МВС. Просто та зручно!511
Раскройте глаза, посмотрите правде в лицо
Юрий КАСЬЯНОВ
Раскройте глаза, посмотрите правде в лицо1515
Мы так и не научились обращению с информацией
Роман ДОНИК
Мы так и не научились обращению с информацией1198
интересно
Белок в костях динозавра, жившего 200 млн лет назад, ошеломил ученых
Белок в костях динозавра, жившего 200 млн лет назад, ошеломил ученых2443
Умер создатель Pac-Man и "танчиков"
Умер создатель Pac-Man и "танчиков"300
В бассейне для дайвинга в Брюсселе открыли ... подводный ресторан (видео)
В бассейне для дайвинга в Брюсселе открыли ... подводный ресторан (видео)2491
фото-новости
Празднование Дня Соборности в Харькове
Празднование Дня Соборности в Харькове
последние новости
Сегодня
21:51
Кононенко жив-здров!
Кононенко жив-здров!53
21:39
Шуфрича не били 844 дня
Шуфрича не били 844 дня249
21:27
Президент присвоил звание Героя Украины замкомбату 72-й бригады Андрею Кизилу (посмертно)135
21:15
В Берлине обратили внимание на Авдеевку210
21:03
Cлавянская ТЭС на грани остановки262
20:51
"Нафтогаз" хочет засекретить цену импортного газа274
20:39
На "Евровидение-2017" не поедут россияне из "черного списка"259
20:27
Часы, отсчитывающие дни до старта ЧМ-2018, сломались через сутки
Часы, отсчитывающие дни до старта ЧМ-2018, сломались через сутки402
20:15
Андрей Цаплиенко: Я был в шоке, увидев флаг Украины у него на стене
Андрей Цаплиенко: Я был в шоке, увидев флаг Украины у него на стене1447
20:03
Россиян предложили штрафовать за хранение "запрещенки"344
19:51
Apple вернулась на первое место на рынке смартфонов273
19:39
Материалы дел по убийствам Щербаня и Гетьмана оказались в Крыму397
19:38
НАТО призывает Россию утихомирить своих орков450
19:32
Полиция разгромила запорожский наркокартель
Полиция разгромила запорожский наркокартель457
19:27
В РФ сотруднику "Лаборатории Касперского" предъявили обвинения в госизмене271
19:19
Все попытки российских оккупантов атаковать наши силы потерпели неудачу, - штаб АТО621
19:15
Виталий Портников: Ненужный Севастополь1032
19:03
РФ вводит режим пограничной зоны с Беларусью650
больше новостей
Интернет-обозрение "Главное"



политика
Кононенко жив-здров!
Кононенко жив-здров!
Народный депутат из фракции "Блок Петра Порошено" Игорь Кононенко появился на публике после сообщений о его отравлении ртутью...
Шуфрича не били 844 дня
Шуфрича не били 844 дня
Народный депутат от фракции «Оппозиционный блок» Нестор Шуфрич в эфире российского телеканала «Россия 24» заявил, что украинская власть саботирует Минские договоренности и виновата в эскалации конфликта под Авдеевкой...
В Берлине обратили внимание на Авдеевку
В Берлине обратили внимание на Авдеевку
Правительство Германии решительно осудило возобновление боев на Востоке Украины. В Берлине "призывают обе стороны конфликта соблюдать договоренности о перемирии и прекратить провокации в отношении друг друга", - заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт...
Материалы дел по убийствам Щербаня и Гетьмана оказались в Крыму
Материалы дел по убийствам Щербаня и Гетьмана оказались в Крыму
Материалы уголовных дел по убийствам народных депутатов Евгения Щербаня и Вадима Гетьмана вывезены в Крым, сообщает ZN...
экономика
Cлавянская ТЭС на грани остановки
Cлавянская ТЭС на грани остановки
Cлавянская ТЭС может остановиться 5 февраля при блокировании поставок антрацита, сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации со ссылкой на заместителя ее главы Юрия Клименко...
"Нафтогаз" хочет засекретить цену импортного газа
"Нафтогаз" хочет засекретить цену импортного газа
Обязательное раскрытие чувствительной коммерческой информации, такой как стоимость природного газа в контрактах на закупку «голубого» топлива Национальным нефтегазовым холдингом «Нафтогаз Украины» у европейских поставщиков, ставит госхолдинг в невыгодное положение по сравнению с частными импортерами и может привести к росту цен на импортный газ и сужению круга поставщиков...
Apple вернулась на первое место на рынке смартфонов
Apple вернулась на первое место на рынке смартфонов
Компания Apple за последние три месяца 2016 года поставила на рынок больше смартфонов, чем неизменно лидировавшая последние годы Samsung...
МВФ настаивает на повышении пенсионного возраста
МВФ настаивает на повышении пенсионного возраста
Международный валютный фонд настаивает на включении в проект меморандума пункта о повышении пенсионного возраста в Украине...
интересно
Белок в костях динозавра, жившего 200 млн лет назад, ошеломил ученых
Белок в костях динозавра, жившего 200 млн лет назад, ошеломил ученых
Внутри окаменелой кости динозавра, жившего, как полагают, примерно 195 миллионов лет назад, были найдены древние протеины...
Умер создатель Pac-Man и "танчиков"
Умер создатель Pac-Man и "танчиков"
Скончался основатель компании Namco Масая Накамура, являющийся создателем культовой игры Pac-Man. Ему был 91 год, пишет Kotaku...
В бассейне для дайвинга в Брюсселе открыли ... подводный ресторан (видео)
В бассейне для дайвинга в Брюсселе открыли ... подводный ресторан (видео)
Бельгийцы Флоренс и Николас готовятся к погружению. Они находятся в одном из центров для дайвинга в Брюсселе, столице Бельгии...
Поляки подарят Тому Хэнксу старый Fiat (видео)
Поляки подарят Тому Хэнксу старый Fiat (видео)
Fiat 126p решили подарить Тому Хэнксу жители польского городка Бельско-Бяла. Идея возникла после того, как в ноябре актёр опубликовал в социальных сетях фотографию...
общество
Президент присвоил звание Героя Украины замкомбату 72-й бригады Андрею Кизилу (посмертно)
Президент присвоил звание Героя Украины замкомбату 72-й бригады Андрею Кизилу (посмертно)
Президент Украины присвоил звание Героя Украины с вручением ордена «Золотая Звезда» капитану, заместителю командира механизированного батальона 72 ОМБр Андрею Кизилу (посмертно)...
Андрей Цаплиенко: Я был в шоке, увидев флаг Украины у него на стене
Андрей Цаплиенко: Я был в шоке, увидев флаг Украины у него на стене
Агент и корректировщик боевиков в Авдеевке. Работал давно и уверенно. Еще вчера вечером наводил "арту" на город...
Россиян предложили штрафовать за хранение "запрещенки"
Россиян предложили штрафовать за хранение "запрещенки"
Роспотребнадзор предложил штрафовать за хранение и перевозку товаров, запрещенных к ввозу в Россию. Соответствующий документ опубликован на портале нормативных правовых актов...
Презентована новая версия ПО для считывания данных ID-паспортов
Презентована новая версия ПО для считывания данных ID-паспортов
Государственное предприятие «Полиграфический комбинат« Украина »обнародовало новые версии программного обеспечения UAID Reader, предназначенного для считывания информации с бесконтактного электронного носителя паспорта гражданина Украины в форме карточки...
культура
На "Евровидение-2017" не поедут россияне из "черного списка"
На "Евровидение-2017" не поедут россияне из "черного списка"
Россия не будет делегировать на Евровидение-2017 артистов из "черного списка", которые представляют угрозу национальной безопасности Украины...
Лещенко призвал отправить на "Евровидение" от РФ уроженца Запорожья Панайотова
Лещенко призвал отправить на "Евровидение" от РФ уроженца Запорожья Панайотова
Певец Лев Лещенко назвал Александра Панайотова главным кандидатом на участие в музыкальном конкурсе «Евровидение-2017» от России...
В Узбекистане имам назвал юмористов "нечистой силой, нарушающей спокойствие народа и нации"
В Узбекистане имам назвал юмористов "нечистой силой, нарушающей спокойствие народа и нации"
Пользователи узбекского сегмента соцсетей бурно обсуждают высказывания Рахматулло Сайфуддинова, имама мечети «Мирза Юсуф» в Юнусабадском районе Ташкента, обрушившегося с критикой на некоторых деятелей комического жанра эстрады и юмористов, сообщает AsiaTerra...
В Украину приходит февраль (он же - лютый), - синоптики
В Украину приходит февраль (он же - лютый), - синоптики
В ближайшие сутки на территории Украины ожидается снижение атмосферного давления, арктический воздух начнет медленно отходить в восточном направлении, а к крайнему западу страны приблизится более теплая воздушная масса с Центральной Европы...
происшествия
Часы, отсчитывающие дни до старта ЧМ-2018, сломались через сутки
Часы, отсчитывающие дни до старта ЧМ-2018, сломались через сутки
Техника проработала менее суток после того была установлена в центре Екатеринбурга. Церемония открытия часов состоялась 30 января в присутствии губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева и главы администрации Екатеринбурга Александра Якоба, но спустя несколько часов перестала работать...
Полиция разгромила запорожский наркокартель
Полиция разгромила запорожский наркокартель
Сегодня в Запорожье, в результате спецоперации полиции, правоохранители изъяли 3 кг кокаина, полкило гашиша, опиум, амфитамин, тысяча таблеток «экстази», оружие, взрывчатку – всего на 20 миллионов гривен...
В РФ сотруднику "Лаборатории Касперского" предъявили обвинения в госизмене
В РФ сотруднику "Лаборатории Касперского" предъявили обвинения в госизмене
Главе отдела расследования компьютерных инцидентов «Лаборатории Касперского» Руслану Стоянову предъявлено обвинение в государственной измене...
МВД Украины рассчитывает на помощь МККК в идентификации погибших на Донбассе
МВД Украины рассчитывает на помощь МККК в идентификации погибших на Донбассе
Международный комитет Красного Креста поможет в идентификации погибших в зоне боевых действий в Донбассе, соответствующие договоренности были достигнуты в ходе встречи министра внутренних дел Украины Арсена Авакова и главы миссии МККК Алана Эшлимана в среду, сообщается на сайте МВД...