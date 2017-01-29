Глава МВД Арсен Аваков объявил свою позицию в отношении вручения наградного оружия. Он заявил, что, как министр внутренних дел, имеет право принимать решение о награждении гражданских и служащих Украине рядовых и офицеров - за особые заслуги...
29 января 2017 19:40
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29 января 2017 21:11
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Юлия Светличная: Недавно европейцы считали, что на улицах Харькова танки, а теперь едут к нам на Лигу Европы
27 января 2017
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Мы два года боролись, чтобы изменить этот пугающий образ. Результат – Харьковщину считают безопасной, здесь проходят международные спортивные события, к нам едут европейские делегации, а за ними – инвесторы. Но это – только начало процесса...
22 января 2017
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Россия хочет новой войны на Балканах и она организует эту войну...
Берегись автомобиля. Почему в коррупции в сервисных центрах МВД виноваты автошколы и как без взяток сдать на права
20 января 2017
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Руководитель Главного сервисного центра МВД Украины Владислав Криклий о сервисных центрах нового образца может говорить часами. Но когда разговор касается массовых поборов при сдаче экзаменов, отвечает односложно и старается перейти на другую тему.
19 января 2017
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Пройдя долгий путь, наше государство все-таки добилось суверенитета и мирового признания, но единое государство появилось, а «синдром Збруча» остался.
19 января 2017
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Юрий Артеменко о ситуации вокруг телеканала СТБ, лицензиях 1+1 и Вестей, разбирательствах со 112 каналом, запрете Дождя и звонках президента.
29 января 2017
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Западные демократии установили бы правильный баланс сил в Европе, если бы прислушались к нуждам порабощенных наций, рассуждает автор секретного рапорта ЦРУ...
Ситуация в зоне АТО остается сложной, при этом в ходе боев в районе авдеевской промзоны украинскими подразделениями удалось занять стратегически важный пост, заявил министр обороны Украины Степан Полторак во время общения с ранеными военнослужащими во львовском военном госпитале...
Глава МВД Арсен Аваков объявил свою позицию в отношении вручения наградного оружия. Он заявил, что, как министр внутренних дел, имеет право принимать решение о награждении гражданских и служащих Украине рядовых и офицеров - за особые заслуги...
По состоянию на 18.00 29 января 2017 года, российско-оккупационные войска продолжают обстрелы наших позиций на всех направлениях...
Компания Google решила вызвать своих сотрудников, находящихся за границей, обратно в США после указа Трампа о временном запрете на въезд в страну граждан некоторых государств с мусульманским большинством...
Уникальные ветряки, которые производят электроэнергию даже при слабом ветре - результат работы украинского ученого, доктора технических наук Алексея Онипко...
Киев, Львов, Краматорск, Мелитополь и Бердянск – украинские города начали выделять первые миллионы гривен на общественный бюджет...
Компания Pfeifer & Langen (Германия) по закрыла сделку приобретения шести сахарных заводов в Тернопольской области, которые ранее принадлежали холдингу "Т-Сахар", сообщает Главное со ссылкой на UBR ...
В сети появилось видео, на котором запечатлена гигантская трещина в земной коре в американском штате Аризона...
Сегодня «Фулхэм» принимал «Халл» в матче четвертого раунда Кубка Англии. На 87-й минуте гости заработали пенальти...
В этом убеждает житель Полтавы, который заправляет свою машину дровами, заправленная дровами "Волга" разгоняется до 80 километров в час...
В интервью изданию USA Today модель бельгийского происхождения Ханна Габи Одиль, работавшая с домами моды Alexander Wang, Dior, Gucci и Prada, впервые рассказала, что является интерсекс-человеком...
Более 2 тысяч курсантов и преподавателей Харьковского национального университета Воздушных Сил им. Ивана Кожедуба отжались 22 раза, таким образом приобщившись к флешмобу #22PushupChallenge Об этом сообщает ХНУВС на своей странице в YouTube...
Собаки — еще те меломаны. Причем стоит отметить, что эти животные имеют свой особый жанровый вкус...
Церемонія перепоховання Олександра Олеся та його дружини на Лук’янівському цвинтарі, повідомляє Главное...
Президент Петр Порошенко вместе с женой Мариной принял участие в панихиде по украинскому писателю Александру Олесю во Владимирском соборе столицы "Почтил память нашего выдающегося поэта Александра Олеся...
В ближайшие сутки погоду большей части территории Украины будет определять холодная воздушная масса, наиболее холодная погода будет в восточной части, значительно слабее морозы на западе страны, сообщает Укргидрометцентр...
Гильдия продюсеров США вручила награду за лучший фильм 2016 года картине «Ла-Ла Лэнд». Приз получили продюсеры Фред Бергер, Джордж Хоровиц и Марк Платт...
Популярный фильм "Ла-Ла Ленд" продолжает собирать награды и на этот раз был признан лучшим Гильдией продюсеров США...
В Украине в ближайшие сутки погоду будет определять поле повышенного атмосферного давления, существенных осадков не предвидится, сообщает Укргидрометцентр...
Во дворе травматологического отделения городской больницы Славянска прогремел взрыв. Об этом сообщает Главное управление Нацполиции в Донецкой области...
Следователи в Нидерландах не смогли расшифровать данные с радаров, которые предоставила Россия в рамках расследования крушения малазийского Boeing на Донбассе...
Участники "блокады" железной дороги в Луганской области заявляют о возможном перемещении спецподразделений для силового разгона акции...
Сегодня недалеко от места слияния рек Харьков и Лопань в районе цирка, мотоциклист провалился под лёд...