Украина подает иск против России в Международный суд ООН в Гааге
Президент Петр Порошенко поручил Министерству иностранных дел передать иск в Международный суд ООН в Гааге о нарушении Россией Конвенции ООН по противодействию финансирования терроризма и Конвенции по ликвидации всех форм расовой дискриминации...
16 января 2017 15:08
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Украина подает иск против России в Международный суд ООН в Гааге
Украинка сделала грандиозное открытие, которое позволит излечивать рак и другие болезни (видео)
Украинка сделала грандиозное открытие, которое позволит излечивать рак и другие болезни (видео)
16 января 2017 16:48
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Тука назвал конкретные сроки начала процесса освобождения Донбасса
Тука назвал конкретные сроки начала процесса освобождения Донбасса
16 января 2017 16:26
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Украинцам позволят "купить" стаж, необходимый для получения пенсии
Украинцам позволят "купить" стаж, необходимый для получения пенсии
16 января 2017 16:15
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статьи
Девушка с Саус-Сайда
16 января 2017
Константин БЕНЮМОВ
140
Барак Обама в своей последней речи сказал о своей супруге так: "Ты не выбирала роль, которая тебе досталась, но ты сыграла ее с присущими тебе изяществом, твердостью, чувством стиля и чувством юмора. Ты сделала так, что Белый дом стал принадлежать всем. Ты стала примером для нового поколения людей. Я горжусь тобой, и вся страна тобой гордится".
Девушка с Саус-Сайда
На свет
16 января 2017
Валентина САМАР
165
В связи с очевидной некорректностью "списков Савченко" (что легко было в первые же сутки обнаружено журналистами независимых СМИ) сразу возникает вопрос: а где есть правильные и выверенные?..
На свет
Райнин: Альтернативы второго срока Порошенко не существует
12 января 2017
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О втором сроке Порошенко, статье Пинчука, популизме Саакашвили, роли Медведчука, "беглом человеке" Онищенко и отношениях с олигархами. А также о "Приватбанке", электронных декларациях, повышении зарплат и гостиничном номере, в котором живет глава Администрации Президента...
Райнин: Альтернативы второго срока Порошенко не существует
Моим неуважаемым "братьям"
9 января 2017
Анатолий ТКАЧЕНКО
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Нам, в отличие от вас, никогда не нужно было чужого. У нас одно желание – чтобы вы наконец отстали от нас…
Моим неуважаемым "братьям"
Непростий шлях реформи або ще раз про атестацію поліцейських
29 декабря 2016
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Тема, яку я хочу висвітлювати в даній статті, є одною із топ тем в інформаційному просторі України за останній рік. Написано і сказано про це багато різного, але очевидно, що акценти розставлені далеко не всі і до цієї теми ми змушені повертатися неодноразово. Тим більше, що реформа в поліції далеко не завершена. Я би навіть сказав, що вона на початках.
Непростий шлях реформи або ще раз про атестацію поліцейських
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Президент Сербии Томислав Николич пригрозил направить войска в Косово в случае возникновения угрозы жизни и безопасности сербскому населению, передает 9 канал со ссылкой на телерадиокомпанию РТС...
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