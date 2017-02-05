ТОП-темы: Ситуация в Авдеевке
Между Украиной и США установилось взаимное доверие. Так посол Украины в США Валерий Чалый прокомментировал телефонный разговор президента Украины Петра Порошенко и президента США Дональда Трампа на своей странице в Facebook...
5 февраля 2017 18:25
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2 февраля 2017
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Авдеевский фронт остается самым напряженным из-за гуманитарных последствий. Спустя пять дней боев потери погибшими составляют около ста человек — мирных жителей и "людей с оружием"...
Юлия Светличная: Недавно европейцы считали, что на улицах Харькова танки, а теперь едут к нам на Лигу Европы
27 января 2017
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Мы два года боролись, чтобы изменить этот пугающий образ. Результат – Харьковщину считают безопасной, здесь проходят международные спортивные события, к нам едут европейские делегации, а за ними – инвесторы. Но это – только начало процесса...
22 января 2017
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Россия хочет новой войны на Балканах и она организует эту войну...
Берегись автомобиля. Почему в коррупции в сервисных центрах МВД виноваты автошколы и как без взяток сдать на права
20 января 2017
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Руководитель Главного сервисного центра МВД Украины Владислав Криклий о сервисных центрах нового образца может говорить часами. Но когда разговор касается массовых поборов при сдаче экзаменов, отвечает односложно и старается перейти на другую тему.
19 января 2017
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Пройдя долгий путь, наше государство все-таки добилось суверенитета и мирового признания, но единое государство появилось, а «синдром Збруча» остался.
5 февраля 2017
21:58
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Будущее санкций против России зависит от поведения Москвы в отношении Украины, поскольку США обеспокоены эскалацией конфликта в Донбассе, а также от готовности Кремля поддерживать интересы США, в частности, борьбу с исламским терроризмом...
Обострение обстановки в районе города Авдеевка напрямую связана с мировой политикой и является частью гибридной войны против Украины, считают эстонские эксперты...
В соцсетях появилась группа, призывающая за отделение шведского острова Готланд от Швеции и вхождения его в состав России...
Состоявшийся 4 февраля телефонный разговор президента Украины Петра Порошенко с президентом США Дональдом Трампом - это позитив, но необходимо внимательно расшифровать послание Белого дома...
В 2016 году украинцы установили 153 тыс. многозонных счетчиков учета электроэнергии, которые позволяют потребителю вести учет электроэнергии по разным тарифам в зависимости от времени суток...
Подконтрольный Кремлю глава комитета по водному хозяйству и мелиорации Крым Игорь Вайль просит выделить средства на установку ограждений вокруг крымских водохранилищ...
На строительство социального жилья для внутренне перемещённых лиц в Краснограде Харьковской области инвестор потратит 5,5 миллионов гривен...
Авиакомпания Qatar Airways объявила о начале прямых полетов из столицы Катара Дохи в Новую Зеландию...
Жительница американского города Джермантаун (штат Мэриленд) Шеннон Майерс научила домашнюю курицу играть на синтезаторе патриотическую песню America the Beautiful...
Самый длительный беспосадочный пассажирский авиаперелет в мире начала выполнять авиакомпания Qatar Airways в воскресенье, 5 февраля...
MRV или модульный роботизированный автомобиль – новейшая разработка Американского космического агентства, созданная для перемещений астронавтов в условиях других планет, таких как Марс, информирует avtoblog...
Польские археологи выяснили, где может находиться Янтарная комната. Легендарное творение, вывезенное из Царского села во время Второй Мировой войны, может быть спрятано у древнего замка в городе Пасленк, сообщает sundaynews...
Военнослужащие 11‑й отдельной гвардейской механизированной бригады Вооруженных сил Беларуси обклеили боевые машины пехоты (БМП-2) газетами, фотографию с военного полигона, по которому едут БМП с газетами, опубликовало издание оборонного ведомства Беларуси "Во славу Родины"...
После традиционного воскресного вече, в Славянске прошел митинг-реквием жителей города, посвященный памяти украинских воинов, которые погибли защищая Украину...
Полиция задержала в Иерусалиме женатую пару по подозрению в управлении публичным домом. Клиентов обслуживали на частной квартире, в которой работали порядка 15 наемных проституток...
Миколаївські гвардійці провели комплексні польові заняття для особового складу, який убуває в зону проведення антитерористичної операції...
Австралийская супружеская пара переехала из Австралии в Украину, чтобы помочь украинским защитникам, которые вернулись из зоны АТО...
Группа Naviband, которая представит Беларусь на Евровидении в Киеве, спели на беларусском языке песню Джамалы "1944", с которой она выиграла Евровидение-2016...
40-й Ukrainian Fashion Week стартовал на этих выходных в Киеве. В этом году Украинская неделя моды празднует юбилей – двадцать лет...
Джамала, одна из членов жюри, которые оценивали претендентов на участие в Евровидении 2017 на Нацотборе, первый полуфинал которого состоялся в субботу, 4 февраля, пояснила, чем руководствуются судьи, выставляя оценки участникам, сообщает Главное...
За решеткой оказались 19-летний житель Житомира, его 43-летний отец - бывший военный одного из штурмовых батальонов и двое 31-летний и 34-летних житомирянин...
Сегодня, около 15 часов, на кругу трамвайных путей по ул. Красноармейской, 5, произошло столкновение двух трамваев номер 6...
Российский супертяжеловес Александр Поветкин исключен из всех рейтингов Всемирного боксерского совета (WBC)...
Радикально настроенные ультрас испанского клуба "Райо Вальекано" устроили флешмоб против перехода футболиста сборной Украины Романа Зозули в мадридский клуб...