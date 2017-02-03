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НПУ получила подтверждение о скидках на автомобили Mitsubishi Outlander PHEV, - Аваков
Национальная полиция Украины получила документальное подтверждение о предоставлении корпорацией Mitsubishi Motors скидки на автомобили Mitsubishi Outlander PHEV. Об этом сообщил глава МВД Арсен Аваков...
3 февраля 2017 21:12
462
НПУ получила подтверждение о скидках на автомобили Mitsubishi Outlander PHEV, - Аваков
Харьковские школьники поддержали 22 Pushup Challenge
Харьковские школьники поддержали 22 Pushup Challenge
3 февраля 2017 21:53
301
Генштаб восстановил хронологию боев под Адеевкой
Генштаб восстановил хронологию боев под Адеевкой
3 февраля 2017 20:27
912
"Райо Вальекано" готов вернуть Романа Зозулю и гарантирует его безопасность
"Райо Вальекано" готов вернуть Романа Зозулю и гарантирует его безопасность
3 февраля 2017 19:06
517
статьи
Чем опасна Авдеевка
2 февраля 2017
Павел КАНЫГИН
871
Авдеевский фронт остается самым напряженным из-за гуманитарных последствий. Спустя пять дней боев потери погибшими составляют около ста человек — мирных жителей и "людей с оружием"...
Чем опасна Авдеевка
Юлия Светличная: Недавно европейцы считали, что на улицах Харькова танки, а теперь едут к нам на Лигу Европы
27 января 2017
971
Мы два года боролись, чтобы изменить этот пугающий образ. Результат – Харьковщину считают безопасной, здесь проходят международные спортивные события, к нам едут европейские делегации, а за ними – инвесторы. Но это – только начало процесса...
Юлия Светличная: Недавно европейцы считали, что на улицах Харькова танки, а теперь едут к нам на Лигу Европы
Этот поезд в огне
22 января 2017
Виталий ПОРТНИКОВ
3721
Россия хочет новой войны на Балканах и она организует эту войну...
Этот поезд в огне
Берегись автомобиля. Почему в коррупции в сервисных центрах МВД виноваты автошколы и как без взяток сдать на права
20 января 2017
1316
Руководитель Главного сервисного центра МВД Украины Владислав Криклий о сервисных центрах нового образца может говорить часами. Но когда разговор касается массовых поборов при сдаче экзаменов, отвечает односложно и старается перейти на другую тему.
Берегись автомобиля. Почему в коррупции в сервисных центрах МВД виноваты автошколы и как без взяток сдать на права
Синдром Збруча
19 января 2017
Клим ГЕОРГИЕВСКИЙ
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Пройдя долгий путь, наше государство все-таки добилось суверенитета и мирового признания, но единое государство появилось, а «синдром Збруча» остался.
Синдром Збруча
мнения
Mitsubishi Outlander PHEV: скидка 13%, 124 миллиона гривен, 90 дополнительных автомобилей
Арсен АВАКОВ
Mitsubishi Outlander PHEV: скидка 13%, 124 миллиона гривен, 90 дополнительных автомобилей310
3 злобных карлика и 3 древних старца
Александр КИРШ
3 злобных карлика и 3 древних старца648
Украина полностью переиграла Россию в ситуации с кризисом в Авдеевке
Юрий БУТУСОВ
Украина полностью переиграла Россию в ситуации с кризисом в Авдеевке680
До працівників ДСНС у Авдіївці долучилась місія міжнародного комітету Червоного хреста
Арсен АВАКОВ
До працівників ДСНС у Авдіївці долучилась місія міжнародного комітету Червоного хреста757
Кожен на своєму місці…
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Кожен на своєму місці…830
Изгнавшие себя
Александр КИРШ
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Администрация президента Дональда Трампа полностью пересматривает политику США в отношении Кубы, рассказал пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер...
НПУ получила подтверждение о скидках на автомобили Mitsubishi Outlander PHEV, - Аваков
НПУ получила подтверждение о скидках на автомобили Mitsubishi Outlander PHEV, - Аваков
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В Авдеевку прибыл новый отряд полиции
В Авдеевку прибыл новый отряд полиции
На смену спецгруппе полицейских, которая круглосуточно работала в Авдеевке, прибыл новый отряд. Сейчас сотрудники полиции обходят пострадавшие улицы, говорится в сообщении Нацполиции...
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Генштаб восстановил хронологию боев под Адеевкой
Генеральный штаб на своей странице в Facebook обнародовал хронологию эскалации конфликта в районе Авдеевки с 29 января по 3 февраля...
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Игровая приставка Sony PlayStation 4 установила рекорд продаж
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Более 60 учеников старших классов и учителей харьковской школы №62 во главе с директором учебного заведения Александром Гряником поддержали флешбом 22 Pushup Challenge, - передает «Главное»...
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Итоги открытого блиц-конкурса на лучший эскизный проект памятного знака на пл. Свободы подвели сегодня, 3 февраля, в Харькове...
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