Ответный матч "Шахтера" в 1/16 Лиги Европы состоится в Харькове
Матч 1/16 Лиги Европы «Шахтёр» — «Сельта» состоится 23 февраля на харьковском стадионе «Металлист». «Решение принято. Окончательно. Лига Европы. Футбол...
9 января 2017 16:45
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Ответный матч "Шахтера" в 1/16 Лиги Европы состоится в Харькове
Киев ищет партнера для ГТС
Киев ищет партнера для ГТС
9 января 2017 18:31
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За минувшие сутки в зоне АТО пятеро военнослужащих получили ранения
За минувшие сутки в зоне АТО пятеро военнослужащих получили ранения
9 января 2017 14:46
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На должность главы Нацполиции претендуют 64 человека, - Аваков
На должность главы Нацполиции претендуют 64 человека, - Аваков
9 января 2017 11:44
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статьи
Моим неуважаемым "братьям"
9 января 2017
Анатолий ТКАЧЕНКО
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Нам, в отличие от вас, никогда не нужно было чужого. У нас одно желание – чтобы вы наконец отстали от нас…
Моим неуважаемым "братьям"
Непростий шлях реформи або ще раз про атестацію поліцейських
29 декабря 2016
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Тема, яку я хочу висвітлювати в даній статті, є одною із топ тем в інформаційному просторі України за останній рік. Написано і сказано про це багато різного, але очевидно, що акценти розставлені далеко не всі і до цієї теми ми змушені повертатися неодноразово. Тим більше, що реформа в поліції далеко не завершена. Я би навіть сказав, що вона на початках.
Непростий шлях реформи або ще раз про атестацію поліцейських
Без #зрады и истерик: про Авакова и МВД, три года войны и реформы
21 декабря 2016
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Харьков, Одесса, Херсон, Николаев, Запорожье, Днепр – где бы вы были, если бы не они, не имевшие опыта работы в системе правоохранительных органов, безумно уставшие мужики с Майдана, которым пришлось возглавить МВД, принимать неслыханные решения, создавать невиданные добробаты, по кусочкам собирать полудохлую милицию и прикрывать растерянную армию?
Без #зрады и истерик: про Авакова и МВД, три года войны и реформы
Оксана ЗАБУЖКО: Потяг рушив до прірви
18 декабря 2016
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Українська громадськість, українське суспільство було несвідоме того, що про нас говорять за Західним "поребриком", якиий образ України в світі готується. Навіть моя австрійська видавчиня телефонувала з жахом: "Що, поясніть, у вас діється"...
Оксана ЗАБУЖКО: Потяг рушив до прірви
Сергей Чеботарь: Если бы не Аваков — у нас сейчас была бы совсем другая карта. На которой, под властью террористов были бы и Харьков, и Одесса
11 декабря 2016
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Когда мы пришли в Министерство внутренних дел, его не было. Это просто были развалины в прямом и переносном смысле...
Сергей Чеботарь: Если бы не Аваков — у нас сейчас была бы совсем другая карта. На которой, под властью террористов были бы и Харьков, и Одесса
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Голый народ
Виталий ПОРТНИКОВ
Голый народ260
Четверть века назад началась история независимой Украины
Александр КИРШ
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Завод ФЭД: подводим итоги года и с оптимизмом смотрим в будущее!
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КОРПОРАЦІЯ MITSUBISHI ЗНИЗИЛА ВАРТІСТЬ АВТОМОБІЛІВ ДЛЯ НАЦПОЛІЦІЇ НА 14% ! - ЦЕ 101 ДОДАТКОВА МАШИНА!
Арсен АВАКОВ
КОРПОРАЦІЯ MITSUBISHI ЗНИЗИЛА ВАРТІСТЬ АВТОМОБІЛІВ ДЛЯ НАЦПОЛІЦІЇ НА 14% ! - ЦЕ 101 ДОДАТКОВА МАШИНА!2667
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