Опубликован полный текст резолюции ПАСЕ по Украине
Парламентская ассамблея Совета Европы опубликовала полный текст резолюции по Украине. Резолюция опубликована на сайте ассамблеи. "Парламентская ассамблея приветствует амбициозную программу реформ, предложенную украинскими властями по удовлетворению требований, выдвигаемых украинским народом во время Революции достоинства...
26 января 2017 12:23
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Опубликован полный текст резолюции ПАСЕ по Украине
"Укроборонпром" пояснил, почему отправляет новую технику не в украинскую армию, а за пределы страны
"Укроборонпром" пояснил, почему отправляет новую технику не в украинскую армию, а за пределы страны
26 января 2017 10:44
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В Харькове избитый подонками патрульный-участник АТО нуждается в помощи (видео)
В Харькове избитый подонками патрульный-участник АТО нуждается в помощи (видео)
26 января 2017 09:46
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Эксперты: после отставки Яценюка в Украине началось возвращение олигархов
Эксперты: после отставки Яценюка в Украине началось возвращение олигархов
26 января 2017 09:32
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статьи
Этот поезд в огне
22 января 2017
Виталий ПОРТНИКОВ
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Россия хочет новой войны на Балканах и она организует эту войну...
Этот поезд в огне
Берегись автомобиля. Почему в коррупции в сервисных центрах МВД виноваты автошколы и как без взяток сдать на права
20 января 2017
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Руководитель Главного сервисного центра МВД Украины Владислав Криклий о сервисных центрах нового образца может говорить часами. Но когда разговор касается массовых поборов при сдаче экзаменов, отвечает односложно и старается перейти на другую тему.
Берегись автомобиля. Почему в коррупции в сервисных центрах МВД виноваты автошколы и как без взяток сдать на права
Синдром Збруча
19 января 2017
Клим ГЕОРГИЕВСКИЙ
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Пройдя долгий путь, наше государство все-таки добилось суверенитета и мирового признания, но единое государство появилось, а «синдром Збруча» остался.
Синдром Збруча
Глава Нацсовета по ТВ: Не столь важно, кто владеет каналом, важно быть честным перед зрителями
19 января 2017
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Юрий Артеменко о ситуации вокруг телеканала СТБ, лицензиях 1+1 и Вестей, разбирательствах со 112 каналом, запрете Дождя и звонках президента.
Глава Нацсовета по ТВ: Не столь важно, кто владеет каналом, важно быть честным перед зрителями
Девушка с Саус-Сайда
16 января 2017
Константин БЕНЮМОВ
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Барак Обама в своей последней речи сказал о своей супруге так: "Ты не выбирала роль, которая тебе досталась, но ты сыграла ее с присущими тебе изяществом, твердостью, чувством стиля и чувством юмора. Ты сделала так, что Белый дом стал принадлежать всем. Ты стала примером для нового поколения людей. Я горжусь тобой, и вся страна тобой гордится".
Девушка с Саус-Сайда
мнения
ЙО #2 + p/s по запитам журналістів
Арсен АВАКОВ
ЙО #2 + p/s по запитам журналістів445
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Маленький фрагмент утра понедельника
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